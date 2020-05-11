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«Ви мене нікуди не виженете, тому що це моя країна». Усик відреагував на нападки

Соломія Головіна

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Український боксер Олександр Усик відреагував на критику у свій бік, зокрема через зйомку у російському фільмі про православну віру. Про це інформує Громадське.

 

Своє відеозвернення спортсмен опублікував в Instagram.

Усик зазначив, що не зміг відповісти одразу, бо святкував День перемоги.

Загалом головний лейтмотив його звернення – конфлікти всередині країни розділяють український народ, але це ні до чого доброго не призведе.

«Моя країна – Україна – і я тут живу, я тут народився, тут виріс. Якби я хотів кудись поїхати, я би це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати і ви мене нікуди не виженете, тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не виривайте з контексту», – сказав спортсмен.

Також він нагадав про свої здобутки.

«Я довго йшов до того, аби завойовувати титули для країни, для своєї країни. Так, я це роблю для себе, але я привожу їх у країну, і завдяки цьому країну знають. Прапор підіймається, ми привозимо титули, тривалий час це відбувається. А ви розділяєте країну – на віруючих, не віруючих. Ви кажете, у що мені вірити. Я – самостійна одиниця», – зазначив Усик.

Він наголосив, що має право на свій погляд. Також він нагадав про засудження участі у російському кіно.

«В кіно показано, як бог змінив моє життя і життя тих учасників, які знімалися у фільмі. Я можу зніматися у будь-яких фільмах і де завгодно. Ми ж демократична держава, ми будуємо демократію. Ми прагнемо стати демократичним суспільством», – сказав Усик.

Також боксер закликав не погрожувати йому і не виривати інформацію про нього з контексту, зокрема ЗМІ. Крім цього, спортсмен вважає, що ЗМІ могли б платити йому роялті за те, що вони збільшують аудиторію завдяки новинам про нього.

Як писав Львівський портал, українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі «Здрастуй, брате! Христос воскрес», у якому розповідають про дружбу з російськими спортсменами і розмірковують про те, що «ми один народ».

Згодом стало відомо, що обидва боксери потрапили до бази «Миротворця».

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