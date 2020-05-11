Греція готується відкрити туристичний сезон із 1 липня

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон із 1 липня, тож уже підготувала детальний план поступового перезавантаження туризму на тлі пандемії. Про це пише УП із посиланням на Ekathimerini.

План, складений Міністерством туризму та Національною організацією охорони здоров’я, передбачає строгі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

Носіння маски для обличчя буде обов’язковим на всіх видах транспорту щонайменше до 15 червня, коли цю вимогу планують переглянути. Також маски повинен носити персонал у готелях та в інших туристичних підприємствах.

Персонал в готелях повинен пройти інструктаж щодо забезпечення належної дистанції та вміти безпечно реагувати, якщо у когось виникне підозра на коронавірус. Лікар на місці має проводити тести на COVID-19.

Працівники готелів повинні проживати в окремих кімнатах, їм щодня мірятимуть температуру.

Місця загального користування регулярно дезінфікуватимуть. В їдальнях і довкола басейнів слід підтримувати безпечну дистанцію.

Уряд також розглядає варіант прийому туристів тільки в тому випадку, якщо вони пройшли тест на COVID-19 і мали негативний результат. Туристам також збираються вимірювати температуру після прибуття.

Якщо під час відпочинку в туристів виникнуть симптоми хвороби, їх хочуть поміщати у карантинні заклади.

Нагадаємо, Грузія також планує з 1 липня почати прийом іноземних туристів.

Як писав Львівський портал, у Львові розробили план виходу туризму із кризи. Він передбачає п’ять етапів, які впроваджуватимуть до кінця 2020 року. Детальніше про кожен із цих етапів читайте за цим посиланням.

На Львівщині туристичний сезон планують розпочати з 1 червня. Як область прийматиме мандрівників і що для них зміниться, читайте у статті «Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?».