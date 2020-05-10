День арешту змінив життя, але я ні про що не шкодую, – Сенцов

Український режисер, колишній політв’язень Олег Сенцов заявив, що 10 травня – день, коли його 6 років тому заарештували в анексованому Криму – змінив його життя, але він ні про що не шкодує. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешту і тортур. Я ні про що не шкодую і нічого не хотів би змінити в своєму минулому, але прожити його ще раз мені б не хотілося. У кожного свій шлях і свій вибір. Я свій зробив ще на Майдані, і якщо було б потрібно, повторив те ж, ні від чого не відрікшись. Але сьогодні я думаю не про це, а про тих наших, хто ще перебуває в полоні у ворога. Хто ще чекає свого звільнення. Хто сподівається на нас та нашу вітчизну», – написав Олег Сенцов.

10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешта і катувань. Я ні про що не жалію і нічого не хотів… Posted by Oleg Sentsov on Saturday, May 9, 2020

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня 2019 року відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35». Відтак в Україну повернулися Олег Сенцов, 24 українські моряки, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов.

У рамках Форуму видавців у Львові наприкінці вересня минулого року режисер та письменник Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер», що вийшла у «Видавництві Старого Лева».

Також ми інформували, що 26 листопада минулого року Олегу Сенцову вручили премію Європейського парламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Довідка:

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт «Свобода писати», Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений 2019 року.