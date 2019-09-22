Олег Сенцов презентував у Львові свою нову книгу

У рамках львівського Форуму видавців сьогодні, 22 вересня, звільнений з полону РФ режисер та письменник Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер», що вийшла у «Видавництві Старого Лева». Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сотні львів’ян прийшли у Львівську філармонію і зустріли Олега Сенцова стоячи з аплодисментами.

Варто зауважити, що презентовану книгу він написав під час ув’язнення всього за 11 днів.

«Я буду спілкуватися мовою Пушкіна та окупантів, тому що мені так зручніше. Прошу вибачити, шановні львів’яни», – сказав Олег Сенцов, продовживши розмову російською.

«У таборі був строгий режим, не мав так багато часу, як здається. Під час таких собі зимових канікул було більше вільного часу. Але я давно цю книгу запланував. Це стосується всієї моєї творчості: у голову приходять певні ідеї, але можуть сидіти там роками, я їх обдумую, навіть нічого не записую, вони просто визрівають. Ця книга також довго дозрівала. Вирішив написати, накинув про що. І так співпало: 11 вихідних, 11 розповідей. А коли такі речі збігаються, це – не випадковість, значить все правильно», – зазначив він.

Також письменник пояснив, що така чудна назва книги походить з його студентських років, коли він навчався на маркетолога.

«Коли ми зібралися групою 1 вересня, не знали своєї спеціальності. Ніхто у 1993 році поняття не мав про маркетинг, я серйозно кажу. Ми думали-гадали і дійшли до такого смішного слова як «маркетер». Згодом дізналися, що насправді є маркетологами, але вже пройшов рік, а до цього ми були «маркетерами», – розповів Олег Сенцов.

Як пояснив автор, «Маркетер» хронологічно є продовженням його збірки автобіографічних оповідань «Жизня».

«Це про мої студентські роки. Стилістично ці дві книги зв’язані. Можна вважати цю книгу в якомусь значенні продовженням «Жизні», але остання дещо інша. В «Жизні» лише автобіографічні розповіді, а в «Маркетері» є і про інших людей, які є моїми друзями, яких я добре знаю. Так, «Жизню» я написав у 30 років про 10-річного себе, «Маркетера» – у 40 років про себе 20-річного. Щоб писати про себе максимально чесно, потрібно, щоб пройшло багато часу, аби все охололо. Тоді пишеш про себе спокійно і можеш бути максимально об’єктивним. Я завжди намагаюся писати чесно і при цьому цікаво. Тому, і в книзі «Жизня», і в «Маркетері» нема ніякої вигадки, все як було…», – зазначив Олег Сенцов.

Додамо, що це вже друга книга Олега Сенцова, опублікована «Видавництвом Старого Лева»: спершу була «Жизня».

«Вважали, що у такий спосіб ми, як видавці, зможемо підтримати Олега… З іншого боку, розуміли, що це хороші тексти, які мають свою аудиторію, право на життя і на те, щоб бути прочитаними. Між двома книгами була та відмінність, що тексти, які готувалися до першої, вже існували і були видані (у видавництві «Laurus» 2015 року, – ред.), тобто це була книжка, яка вже звучала на ринку. А «Маркетер» – абсолютно нова книга. Більше того, це були тексти написані від руки, які ще потрібно було розшифрувати…», – сказала головна редакторка «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка.

Під час презентації Олег Сенцов зізнався, що любить Львів і не відчуває себе тут гостем.

«Я у Львові бував багато разів, дуже люблю це місто. У мене тут є друзі, не відчуваю себе тут у гостях. Слава Богу, Львів не змінився в гіршу сторону, лише у кращу. Я мало що встиг побачити, але вже говорив не раз, що Львів – найбільш європейське місто України. Бажаю вам всього найкращого. Будемо на вас рівнятися», – наголосив він.