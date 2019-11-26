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Сенцову вручили премію імені Сахарова у Страсбурзі

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 26 листопада, у Страсбурзі українському режисеру Олегу Сенцову, звільненому у вересні з російської в’язниці, вручили премію Європейського парламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова, передає hromadske.

 

Український режисер Олег Сенцов отримав премію Сахарова 2018 «За свободу думки» від президента Європарламенту Девіда Сассолі в Європарламенті в Страсбурзі. Її присудили українцю ще минулого року, коли він перебував у незаконному ув’язненні.

Перед врученням європарламентарі пояснили, що вважають Сенцова символом всіх українців, які опинилися заручниками Кремля.

Олег Сенцов розповів, що сприймає цю премію як нагороду усіх українських політв’язнів, які були або залишаються незаконно ув’язненими у Росії та на окупованих територіях, а не як свій особистий приз.

«Зараз ведеться багато розмов про перемир’я з Росією, якихось переговорів. Я не вірю Путіну й закликаю вас не вірити йому. Росія обов’язково обдурить. Вони не хочуть миру на Донбасі, не хочуть миру Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах, хочуть впливати на європейську політику своїм силовим методом. Ми цього не допустимо. Ми боролися й будемо боротися за свою свободу до самого кінця», – зазначив у промові Олег Сенцов.

Як повідомляв Львівський портал, 7 вересня відбувся обмін ув’язненими між Росією та Україною у форматі «35 на 35».

24 українські моряки, Олег Сенцов, Микола Карпюк, Станислав Клих, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Роман Сущенко, Олексій Сизонович, Євген Панов та Артур Панов повернулися в Україну. Серед них був також моряк зі Львівщини Андрій Оприско.

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