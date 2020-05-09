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МОЗ хоче з липня підняти зарплату медикам до 50%

Соломія Головіна

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Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме внесення змін до держбюджету щодо підвищення заробітних плат медикам 2 і 3 ланки надання меддопомоги до 50% з 1 липня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в суботу, 9 травня, передає УП.

 

«Ми взяли середню заробітну плату, яка була виплачена в березні медичним працівникам на 2 і 3 ланці надання медичної допомоги. Порахувавши, починаючи з 1 липня, ми вийшли приблизно на 11 млрд грн. Зараз ми розраховуємо вже більш ретельно до кожної цифри і будемо подавати відповідну пропозицію щодо внесення змін до державного бюджету, задля того, щоб ми змогли підняти заробітну плату до 50% нашим медичним працівникам, починаючи з 1 липня», – сказав він.

Степанов також зазначив, що, за його відчуттями, протягом майже 30 років незалежності над українськими медиками «ставлять якісь експерименти, знущаються і думають, чи виживуть вони на цю заробітну плату».

Нагадаємо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

Львівщина витратить на виплату підвищеної зарплати до 300%  медикам, які борються з коронавірусом, майже 194 мільйони гривень. Наразі цю надбавку за березень отримали медики двох львівських лікарень.

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