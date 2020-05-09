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9 травня в Україні: правоохоронці відкрили три справи та склали 21 адмінпротокол

Соломія Головіна

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Заходи в Україні до Дня перемоги над нацизмом 9 травня проходять без суттєвих порушень громадського порядку, правоохоронці порушили три кримінальні провадження та склали 21 адміністративний протокол. Про це повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик, передає Укрінформ.

 

«Іще тривають заходи, але можемо говорити про те, що все більш-менш пройшло спокійно. Станом на 15:00 маємо 3 кримінальні провадження – це Сумська, Луганська і Донецька області; і складено 21 адміністративний протокол. Як правило, це протоколи за використання георгіївської стрічки, а також за порушення правил карантину», – поінформувала речниця Нацполіції.

Як повідомляв Львівський портал, 9 травня на Львівщині за дотриманням правопорядку стежать 1200 поліцейських.

Зазначимо, 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який прийшов на зміну радянському Дню Перемоги. Напередодні, 8 травня, в усьому світі, зокрема, і в Україні, відзначали День пам’яті та примирення, присвячений  жертвам Другої світової війни.

Раніше ми також інформували, що масові заходи до 8 та 9 травня цьогоріч не проводитимуться через карантин.

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