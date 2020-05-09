В Україні відзначають День перемоги над нацизмом

Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який прийшов на зміну радянському Дню Перемоги.

«День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» встановлено як державне свято внаслідок ухвалення 9 квітня 2015 року ВРУ проекту закону № 2539 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років» в рамках голосування за пакет законів про декомунізацію.

Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам’яті та примирення, є квітка червоного маку – загальноприйнятий у світі символ відзначення пам’ятних днів Другої світової війни.

Зауважимо, що напередодні, 8 травня, в усьому світі, зокрема, і в Україні, відзначали День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни. Додамо, що масові заходи масові заходи до 8 та 9 травня цьогоріч не проводитимуться через карантин.