Львів хоче взяти у комунальну власність держпідприємство «Укрзахідпроектреставрація»

Львівська міська рада хоче прийняти у комунальну власність держпідприємство «Укрзахідпроектреставрація». Для цього мерія навіть подала в суд, аби визнати підприємство банкрутом, адже воно заборгувало місту 7,5 млн грн орендної плати за приміщення на площі Соборній, 3-А. Вони входять у Бернардинський комплекс – пам’ятку архітектури національного значення. Про це повідомляє Львівський портал.

Сьогодні, 8 травня, виконавчий комітет Львівської міськради розглядав питання щодо зміни балансоутримувача приміщень площею 1129,1 кв м на площі Соборній, 3-А. У них тривалий час знаходиться держпідприємство «Укрзахідпроектреставрація», яке з 1950-х займається реставрацією і відновленням пам’яток архітектури.

Як розповіла очільниця міського управління комунальної власності Інна Свистун, це держпідприємство не сплачує орендну і плату і вже заборгувало 7,5 млн грн. Місто намагалось стягнути ці кошти через виконавчу службу, однак зробити це так і не вдалось.

«Справді, «Укрзахідпроектреставрація» довго орендує це приміщення. Станом на сьогодні має заборгованість 7,5 млн грн і не сплачує ні копійки. Управління комунальної власності неодноразово подало позови щодо стягнення заборгованості у виконавчу службу, щоправда, все безрезультатно. Нещодавно ми подали черговий такий позов, також хочемо вивільнити це приміщення у зв’язку із непродовженням договору оренди через борги», – сказала Інна Свистун.

Водночас вона зауважила, що через те, що попередні кроки щодо підприємства-боржника не дали результатів, мерія перейшла до радикальних дій.

«Ми подали позов про початок процедури банкрутства цього підприємства. Чому ми це зробили? Тому що є великий борг і цю ситуацію якимось чином потрібно вирішувати. Але це був вимушений крок, на мою думку, геть крайній. Зауважу, що міська рада проголосувала ухвалу, у якій дає згоду на те, щоб прийняти «Укрзахідпроектреставрацію» у територіальну власність громади. З цією ухвалою місто зверталося до Міністерства розвитку громад, аби воно дало згоду і передало це підприємство місту. Тож таким чином ми би зберегли це підприємство та вирішили всі фінансові питання», – пояснила Інна Свистун.

Так, у жовтні 2019 року сесія Львівської міськради прийняла ухвалу, якою дала згоду на прийняття у комунальну власність трьох держпідприємств, серед них – і регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» (в тому числі зі всіма його активами та пасивами).

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий розказав, що він вів перемовини з попередньою міністркою розвитку громад Альоною Бабак, і вона дала свою згоду на передачу «Укрзахідпроектреставрації» Львову. На цю тему місто спілкувалося і з працівниками підприємства, бо, за словами Садового, «треба людей зберегти».

«Попередня міністрка Альона Бабак дала згоду на передачу цього підприємства у комунальну власність міста. Але тепер змінився міністр і цю процедуру потрібно починати заново. Нам важливі люди, які працюють в цій установі. Ми хочемо, щоб вони мали нормальну оплату праці і нормальні замовлення. Адже в основному замовником є місто. Але в нас є глуха стіна з державою, бо підприємство, яке орендує у міста приміщення, ні копійки за нього не платить, міністерство (розвитку громад і територій, яке є засновником «Укрзахідпроектреставрації», – ред.) на це не реагує. От ми і звернулися в суд. Хоча я переконаний, що все це буде розв’язано банально просто: його передадуть у комунальну власність міста, воно буде нормально працювати, як і всі інші установи», – наголосив він.

Також мер додав, що працівники підприємства не проти передачі «Укрзахідпроектреставрації» у підпорядкування Львова. Проте останнім часом людей стали цілеспрямовано дезінформовувати.

«Ми зустрічалися з працвіниками. Але потім з’являється якийсь жулік, який починає їм щось набріхувати, і люди починають панікувати. Треба вже знову зустрічатися і говорити з ними. Це є такий політичний процес, але він закінчиться тоді, коли підприємство передадуть у комунальну власність міста. Треба це дотиснути і мати спокій», – заявив Садовий.

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На засіданні виконкому був присутній депутат Львівської міськради Тарас Чолій, який підтвердив, що працівники «Укрзахідпроектреставрації» роками не отримують «якісних зарплат» і не мають замовлень. Втім він відверто натякнув на те, що мерія могла сама створити таку критичну ситуацію.

«Міська рада встановила досить висоту вартість оренди «Укрзахідпроектреставрації», хоча іншим підприємствам орендну плату знижують, наприклад, «Укрпошті». Також немає жодних документів про те, що управління охорони історичного середовища є балансоутримувачем приміщень на площі Соборній, 3-А», – підкреслив Тарас Чолій.

Після тривалого обговорення члени виконкому вирішили не приймати жодного рішення, і перенесли розгляд питання щодо балансоутримувача приміщень на площі Соборній, 3-А на наступне засідання. До цього часу мерія знову має зустрітися з працівниками «Укрзахідпроектреставрації» для перемовин.

Зазначимо, раніше видання Дивись.інфо писало, що Львівська міська рада із порушеннями оформила право власності на згадані приміщення площею 1129,1 кв м на площі Соборній, 3-А. До 2010 року вони належали «Укрзахідпроектреставрації».

Після такого оформлення права власності мерія надала цю нерухомість «Укрзахідпроектреставрації» в оренду за завищеною ставкою. Станом на 2016 рік підприємство мало платити до бюджету Львова 34 407,98 грн на місяць. Через таку вартість оренди й виникла заборгованість.

Додамо, що на площі Соборній, 3-А знаходиться пам’ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинів. До нього входять костел, монастир та оборонний мур (Глинянська брама). У приміщенні монастиря знаходиться Центральний державний історичний архів.

Ще торік Львівський портал писав, що приміщення монастиря, який є у комунальній власності міста, потребують негайного відновлення. Тривалий час керівництво архіву власними силами тут проводило ремонти, однак у 2019 році стан пам’ятки суттєво погіршився. Мерію просили про допомогу, однак в управлінні охорони історичного середовища сказали: «Нема грошей». Детальніше про цю історію читайте у матеріалі «Непотрібна історія».

Фото: Zaxid.net