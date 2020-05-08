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Галицькі митники виявили контрабанду марихуани у шоколаді

Наталя Дуляба

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У посилці зі солодощами, яку мав отримати з-за кордону киянин, правоохоронці виявили шоколад, що містив 30 г канабісу. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

 

Із Німеччини в Україну надійшла посилка. Її мав отримати мешканець Києва. Згідно з декларацією, у відправленні були шоколадні цукерки, втім митники все-таки вирішили перевірити його вміст.

«Серед шоколадних цукерок містився згорток із шоколадом, який для митників виявився підозрілим. Тож його вилучили і скерували на дослідження. Експерти встановили, що в речовині коричневого кольору, схожій на шоколад, виявлено екстракт канабісу, що зарахований до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Вага екстракту канабісу – майже 30 г», – йдеться у повідомленні.

Про контрабанду марихуани повідомили поліцію. За пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту, згідно зі ст. 309 КК України, передбачена кримінальна відповідальність.

Зазначимо, що лише за три місяці на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

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