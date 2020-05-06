Харчування в Інтерсіті: на конкурс подалося 9 фірм

Дев’ять компаній беруть участь у відборі контрагента з організації харчування у швидкісних поїздах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

На участь у відборі контрагента з організації харчування пасажирів поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ свої пропозиції та пакет документів надіслали 9 компанії. Оцінка відповідності кваліфікаційним вимогам триватиме до 14 травня.

Як зазначив член правління АТ «Укрзалізниця» Марчін Целеєвський, цей відбір засвідчив, що багато учасників ринку хоче з ними співпрацювати. Їхні побажання були враховані при підготовці технічних вимог для максимальної прозорості та об’єктивності.

«Ми надзвичайно прозорі і це підтвердив ринок – 9 компаній подали свої пропозиції для відбору. Така велика конкуренція дає впевненість, що ми отримаємо краще співвідношення ціни та якості для наших пасажирів. Сподіваємося, що цей відбір стане стартовою точкою для нових великих проєктів», – зазначив Марчін Целеєвський.

Після оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям будуть одночасно відкриті конверти з комерційними пропозиціями учасників. Процедура розкриття транслюватиметься онлайн у мережі Інтернет.

Нагадаємо, в Україні з 18 березня через поширення коронавірусу тимчасово припинили перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Також Львівський портал повідомляв, що за 2019 рік «Укрзалізниця» отримала чистий прибуток у розмірі 3 млрд грн.