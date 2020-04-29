«Укрзалізниця» за рік отримала 3 млрд чистого прибутку

«Укрзалізниця» за 2019 рік отримала чистий прибуток у розмірі 3 млрд грн. Про це Львіському порталу повідомили у пресслужбі УЗ.

Зазначається, що показник EBITDA (аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) за підсумками минулого року досяг 17,3 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2018 році.

При цьому дохід від реалізації продукції Укрзалізниці в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 8,4% – до 90,4 млрд грн.

Також наголошується, що найбільша частка (91%) в структурі доходу від реалізації продукції – це доходи від перевезень вантажів та пасажирів, які у 2019 році склали 82,4 млрд грн.

«Укрзалізниця увійшла у турбулентний 2020 рік із запасом міцності та очевидними досягненнями в управлінні ефективністю операцій, дохідністю та ліквідністю. Компанія поліпшила свій фінансовий результат, виконавши при цьому усі зобов’язання перед державою, суспільством та кредиторами – вчасно та в повному обсязі. Наразі ми маємо сфокусуватися на розв’язанні нагальних проблем галузі – віднайденні джерел фінансування для закупівлі рухомого складу, звільненні залізниць від сплати земельного податку, усунення несправедливості серед тарифних класів вантажів та інших питаннях, які не є новими, але будуть ще більш відчутними на тлі кризових явищ в економіці, спричинених епідемією COVID-19», – зазначив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

Як відомо, в Україні з 18 березня через поширення коронавірусу тимчасово припинили перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Вже 31 березня «Укрзалізниця» запровадила безкоштовне перевезення медичних працівників службовими поїздами. Так, з 1 квітня службовими поїздами було перевезено понад 43 тис. працівників екстрених служб. Зокрема, майже 40 тис. медиків, 3,5 тис. працівників поліції та більше пів тисячі співробітників ДСНС.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше заявляв, що «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.