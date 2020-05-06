До України прибуває «Мрія» із новим гуманітарним вантажем

Сьогодні вранці до Києва прибуває літак «Мрія» із гуманітарним вантажем від НАК «Нафтогаз України». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Прибуття літака Ан-225 «Мрія» з благодійним медичним вантажем із КНР до аеропорту «Антонов» (смт. Гостомель) очікується о 09:15.

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Слідкувати за подією можна на офіційних Facebook-сторінці й YouTube-каналі НАК «Нафтогаз України» та ДП «Антонов».

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Група Нафтогаз закупила благодійний медичний вантаж з КНР до України. Мова йде про 500 000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.