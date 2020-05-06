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До України прибуває «Мрія» із новим гуманітарним вантажем

Андрій Котенський

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Сьогодні вранці до Києва прибуває літак «Мрія» із гуманітарним вантажем від НАК «Нафтогаз України». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Прибуття літака Ан-225 «Мрія» з благодійним медичним вантажем із КНР до аеропорту «Антонов» (смт. Гостомель) очікується о 09:15.

Слідкувати за подією можна на офіційних Facebook-сторінці й YouTube-каналі НАК «Нафтогаз України» та ДП «Антонов».

Група Нафтогаз закупила благодійний медичний вантаж з КНР до України. Мова йде про 500 000 захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

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