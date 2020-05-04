На Львівщині вдвічі зросли борги із зарплат. Кому заборгували найбільше?

Станом на 1 квітня у Львівській області заборгованість по зарплатах зросла на 53 млн грн. Це вдічі більше, ніж у березні 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

«На 1 квітня 2020 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам становила 104,5 млн грн, що у 2 рази (на 53,4 млн грн) більше відносно 1 березня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Найбільше заборгували:

підприємствам промисловості – 78,6 млн грн;

установам охорони здоров’я – 9,3 млн грн;

організаціям будівництва – 7,9 млн грн.

За територіальним розподілом, то найбільші борги по зарплатах були у Сокальському районі – 44,3 млн грн, Червонограді – 27,7 млн грн та у Львові – 11,8 млн грн.

Борг працівникам економічно активних підприємств становив 89 млнгрн (85,2% загальної суми боргу) і збільшився порівняно з 1 березня 2020 року у 2,7 раза.

До слова, на Львівщині побільшало безробітних. Станом на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Додамо, в Україні на період карантину розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.