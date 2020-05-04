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Мешканці Задвір’я заразились коронавірусом в одному мікроавтобусі

Ольга Денисяка

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У селі Задвір’я Буського району зафіксували спалах коронавірусної інфекції. Станом на 4 травня у населеному пункті – 10 хворих на COVID-19. Усіх інфіковані користувались спільним мікроавтобусом, що курсував до Львова. Про це повідомив керівник робіт із ліквідації надзвичайної ситуації, перший заступник голови Буської РДА Богдан Гринишин, передає Буський медіа-портал.

 

«Ми встановили ймовірне джерело інфекції. Жінка, яка живе у Львові, але має в Задвір’ї будинок і приїжджала на Великдень до родичів. До села жінка добиралась приватним мікроавтобусом. Встановлено, що всі 10 хворих також користувались цим мікроавтобусом», – розповів Богдан Гринишин.

Також він зазначив, що жінка працює у медичному центрі Параскеви у Львові. Крім неї, ще троє мешканців Задвір’я, які працюють у цьому ж медзакладі, мають Covid-19. Також інфікований власник мікроавтобуса.

«Станом на 4 травня на стаціонарному лікуванні перебуває троє осіб, на амбулаторному – сім осіб. Наразі встановлення блокпостів не доцільно, оскільки хвороба проходить малосимптомно і встановлено джерело зараження», – додав Богдан Гринишин.

Львівський портал повідомляв, що в області коронавірус підхопили вже 506 людей. У лікарні перебувають 138 осіб, шестеро із них – у реанімації. Також троє людей підключені до апарату ШВЛ. COVID-19 забрав життя уже 16 мешканців Львівської області.

Нагадаємо, 29 квітня через поширення коронавірусу село Давидів закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксували 20 випадків захворювання на коронавірус. Від 30 квітня Давидів дезінфеікували спецслужбами зі Львова.

В Україні коронавірусом заразилися 12 331 людей, від ускладнень померли 303 особи.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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