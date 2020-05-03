ОСТАННІ НОВИНИ

З початку карантину ліквідовувалися 40% закладів громадського харчування

Ольга Денисяка

|

Від початку карантину в Україні, з 30 тисяч підприємств у сфері громадського харчування, 12 тисяч були ліквідовані як суб’єкти господарської діяльності. Про це повідомив народний депутат Микита Потураєв, передає «Інтерфакс-Україна».

 

«Згідно з даними по HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтеринг – ЕП) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тисяч з цих 30 – ліквідовані. Не в сенсі «закрилися на карантин», а в сенсі «ліквідовувалися як підприємства», – заявив Микита Потураєв.

Він допускає, що це може бути пов’язано з проваленим першим голосуванням за «антикризовий бюджет», оскільки в тому пакеті, який був пов’язаний з бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

Він припустив, що заклади могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов’язання по оренді.

За його словами, частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...