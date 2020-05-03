З початку карантину ліквідовувалися 40% закладів громадського харчування

Від початку карантину в Україні, з 30 тисяч підприємств у сфері громадського харчування, 12 тисяч були ліквідовані як суб’єкти господарської діяльності. Про це повідомив народний депутат Микита Потураєв, передає «Інтерфакс-Україна».

«Згідно з даними по HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтеринг – ЕП) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тисяч з цих 30 – ліквідовані. Не в сенсі «закрилися на карантин», а в сенсі «ліквідовувалися як підприємства», – заявив Микита Потураєв.

Він допускає, що це може бути пов’язано з проваленим першим голосуванням за «антикризовий бюджет», оскільки в тому пакеті, який був пов’язаний з бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

Він припустив, що заклади могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов’язання по оренді.

За його словами, частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.