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В Україні за добу виявили 502 нові випадки COVID-19

Соломія Головіна

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Станом на ранок 3 травня в Україні підтверджено 11 913 випадків COVID-19, з них – 502 протягом останньої доби. Всього від COVID-19 вже померло 288 осіб, а одужало 1 548. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Зазначається, що внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 547 пацієнтів вже одужали, з них 352 медпрацівники.

На амбулаторному лікуванні 8 348 пацієнтів, з них 680 дітей та 1 924 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 565 осіб, з них 149 дітей та 401 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 158 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Усього в Україні досліджено 129 723 зразки методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

1.Чернівецька обл. –  1818 (138 одужали);

2.м. Київ – 1 511 (80 одужали);

3.Івано-Франківська обл. –  965 (86 одужали);

4.Тернопільська обл. – 868 (127 одужали);

5.Київська обл. – 784 (82 одужали);

6.Рівненська обл. – 726 (78 одужали);

7.Закарпатська обл. – 508 (53 одужали);

8.Львівська обл. – 473 (95 одужали);

9.Дніпропетровська обл. –  448 (64 одужали);

10.Вінницька обл. –  435 (146 одужали);

11.Житомирська обл. –  423 (23 одужали);

12.Одеська обл. –  409 (17 одужали);

13.Кіровоградська обл. –  397 (121 одужав);

14.Харківська обл. –  348 (36 одужали);

15.Волинська обл. –  324 (64 одужали);

16.Черкаська обл. –  308 (63 одужали);

17.Запорізька обл. –  275 (79 одужали);

18.Полтавська обл. –  222 (23 одужали);

19.Херсонська обл. –  136 (52 одужали);

20.Миколаївська обл. –  149 (6 одужали);

21.Хмельницька обл. –  115 (27 одужали);

22.Сумська обл. –  110 (62 одужали);

23.Донецька обл. –  70 (12 одужали);

24.Чернігівська обл. –  54 (6 одужали);

25.Луганська обл. –  37 (7 одужали).

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 2 травня в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 11 411 людей. При цьому померло 279 осіб, а одужало 1 498.

Що стосується Львівщини, то станом на 3 травня зафіксовано 473 випадки інфікування коронавірусом. З них – 15 людей померло, а 95 одужали.

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