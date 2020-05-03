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COVID-19 на Львівщині: 473 хворих, 15 померлих

Соломія Головіна

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Станом на ранок 3 травня у Львівській області зафіксовано 473 випадки інфікування коронавірусом, з них 15 – летальні. Так, за останню добу було виявлено 8 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2091 особа, госпіталізовані – 394, на амбулаторному лікуванні – 1697 осіб, виписані – 277 осіб.

Зараз у лікарні перебуває 119 осіб, з них в реанімації – 6 осіб, на апаратні ШВЛ – 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено  у 473 осіб, 15 людей померло. 95 пацієнтів одужало.

Як зазначили у Львівській ОДА, за попередню добу 8 підтверджених випадків реєструвалися у таких населених пунктах: Львів – 3, Буський район с. Задвір’я – 5.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 2 травня у Львівській області було підтверджено 465 випадків інфікування коронавірусом. 14 людей померло, а одужало 95.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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