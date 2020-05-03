У Ватикані знайшли нові докази для визнання Андрея Шептицького Праведником світу

В архівах Ватикану дослідники знайшли лист Андрея Шептицького Папі Римському Пію XII, який може стати новим доказом того, що митрополит допомагав українським євреям під час Другої світової війни. Вже понад 40 років прихильники Шептицького вимагають присвоєння йому статусу Праведника народів світу. Водночас в Ізраїлі вважають, що Шептицький співпрацював з нацистами та зробив для єврейського народу набагато менше, аніж міг би. Громадське радіо наводить переклад публікації The Jerusalem Post.

Папа Римський Пій XII, який очолював католицьку церкву під час Другої світової війни, має не найкращу репутацію у єврейській спільноті. Хоч він і ховав євреїв у церквах під час Голокосту, величезна частина історичних джерел, включно з дослідженнями Джона Корнвелла, вказує на те, що Пій «допомагав Гітлеру прийти до влади» та «применшував Голокост, хоча точно знав про його реальні масштаби». У 1999 році Джон Корнвелл написав книгу під назвою «Папа Гітлера».

Архіви Пія у Ватикані частково відкрили минулого місяця, перед тим як спалах коронавірусу вибухнув пандемією у світі. Доповідь Religious News Service свідчить про те, що дослідники знайшли більше доказів тому, що Пій добре знав про геноцид євреїв, але ніяк цьому не протистояв.

Але архіви також пролили нове світло на менш знану, та не менш важливу історичну фігуру: Андрія Шептицького, який на той час очолював Українську греко-католицьку церкву.

Вже давно лунають заклики надати Шептицькому статус Праведника народів світу – ізраїльський титул для неєвреїв, які ризикували своїми життями, аби рятувати євреїв під час Голокосту. Але Яд Вашем, меморіальний комплекс історії Голокосту, у статусі Шептицькому відмовляє. Нова інформація про Андрея Шептицького пропонує його прихильникам новий шанс на те, аби вшанувати його історичний внесок.

Наразі близько двох з половиною тисяч українців визнано Праведниками народів світу. Статус Праведника народів світу надає державна організація Ізраїлю, яка називається Яд Вашем. Людина, якій присвоєний такий статус, одержує медаль, на якій написано: «Той хто рятує людину, той рятує світ».

Короткий екскурс

Шептицький разом з братом Климентієм, якого визнали Праведником, за даними багатьох істориків, серед яких також єльський історик Тимоті Снайдер, переховували понад 100 євреїв. Андрей Шептицький також публічно висловлював протести проти вбивств євреїв та засуджував власних парафіян за участь у насильстві.

Він народився у шляхетній польській родині в Україні у 1865 році. Андрей Шептицький приєднався до духовенства, попри батькове небажання. Климентій, на чотири роки молодший за Андрея, пішов шляхом старшого брата. Андрей вільно розмовляв івритом та постійно жертвував кошти на потреби єврейської спільноти Львова, де він і жив.

Але разом з тим Андрей Шептицький привітав вторгнення Німеччини до Радянського Союзу у 1941 році та відправив капеланів для супроводу українських солдатів, які воювали з нацистами у складі дивізії СС «Галичина». На захист Шептицького у 2009 році Тимоті Снайдер писав, що Шептицький недовгий час бачив німців частково як визволителів. Адже він був рішучим противником антирелігійного Радянського Союзу.

Ці «плачевні вибори», як їх називав Снайдер, стали на шляху визнання Шептицького та його католицької беатифікації (акту зарахування тієї або іншої особи до лику блаженних – ред.), яка блокується і через опір польських священнослужителів, у більшості через непросту історію між Україною та Польщею.

Яд Вашем відхилив щонайменше десяток прохань визнати Шептицького Праведником, хоча музей раніше вже вшановував нацистських активістів і лояльних до них, включно з Оскаром Шиндлером та Гансом Георгом Кальмейером.

У листопаді 2013 року Антидифамаційна ліга – американська правозахисна суспільно-політична організація, що протистоїть антисемітизму та іншим формам нетерпимості стосовно євреїв – нагородила Шептицького посмертно нагородою імені Яна Карського за «відвагу і героїзм у порятунку євреїв» під час Другої світової війни.

Нові докази

В архівах Ватикану, дослідники Вестфальського університету імені Вільгельма виявили, що Шептицький написав Папі листа, в якому говорив про 200 тисяч євреїв, підданих масовим вбивствам в Україні в умовах «відверто демонічної» німецької окупації.

Написання такого листа, повний зміст якого ще не опубліковано, було великим злочином під час нацистської окупації, і тому може розглядатися як новий доказ того, що Шептицький ризикував своїм життям, щоб врятувати євреїв.

Це також може мати великий вплив на те, щоб знову розпочати розгляд справи Шептицького у Яд Вашемі, заявив Берел Родал, засновник міжнародної громадської ініціативи «Ukrainian-Jewish Encounter» (UJE – Українсько-єврейська зустріч – ред.).

Співробітник Пія XII з Державного секретаріату Ватикану Анджело Делл Акква, який згодом став кардиналом, вважає, що доповіді Єврейського агентства про Голокост вірити не варто, оскільки євреї «легко перебільшують». Не вважає переконливими він і висловлювання Шептицького, кажучи, що «східні люди насправді не є прикладом чесності».

Берел Родал же каже, що Яд Вашем надто довго опирався тиску щодо надання Шептицькому статусу Праведника, в тому числі з боку Снайдера та головного рабина України (Азман Моше Реувен закликав Яд Вашем відновити історичну справедливість – ред.).

«Тиск не працює. Яд Вашем повинен отримати нові матеріали, аби змінити своє рішення, не здаючись при цьому непослідовними. Цей лист міг би бути таким новим матеріалом», – сказав Родал.

У Яд Вашемі заявили ж, що «відстежують новини з Ватикану».

«Ми сподіваємось, що після кризи в галузі охорони здоров’я ми зможемо відновити регулярну роботу та вивчити ці документи з перших рук, – заявив речник меморіального комплексу історії Голокосту – На той час історики матимуть краще розуміння усіх своїх закидів».

Митрополит Андрей Шептицький – український релігійний діяч, меценат. Митрополит Галицький та архієпископ Львівський – предстоятель Української греко-католицької церкви.

Народився у Львові. У віці 34 років став священником, після освячення взявся за моральну віднову української греко-католицької церкви. Шептицький провадив пастирську і просвітницьку діяльність дуже активно, працював як і в Західній Україні, так і в Канаді, в Європі, в Америці, в Росії, в Санкт-Петербурзі. Так розповідає етнологиня, директорка Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Олеся Стасюк.

В Ізраїлі за клопотанням Давида Кагане розглядалося питання про присвоєння Шептицькому звання Праведника світу. Але, коли дійшло до голосування у 1981 році, з 13 членів комісії двоє утрималися (в тому числі сам Кагане), 5 висловилися за присудження звання, 6 були проти.

У результаті звання не присвоїли. Серед причин відмови вказали підтримку дивізії СС «Галичина», звинувачення в начебто ідеологічній близькості Гітлеру та низка заперечень, пов’язаних із тим, що начебто митрополит міг зробити для порятунку євреїв значно більше.

Негативне рішення Яд Вашему викликало неоднозначну реакцію. Наприклад, у газеті, матеріал з якої ми переклали, The Jerusalem Post, у замітці двох польських авторів цим фактом обурювалися.

Раніше Львівський портал писав про те, що інститут «Яд Вашем» повторно розгляне справу визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу, «якщо будуть отримані невідомі дотепер документи і свідчення, які по-новому висвітлюють діяльність митрополита в період німецької окупації».

Також ми інформували, що головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до «Яд Вашем» з проханням присвоїти Андрею Шептицькому це почесне звання. Звернення підтримав і президент України Володимир Зеленський.

Згодом у Львові пообіцяли створити громадську раду зі збору нових доказів для визнання митрополита Праведником народів світу.