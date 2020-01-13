Андрею Шептицькому хочуть присвоїти почесне звання «Праведник народів світу»

Інститут «Яд Вашем» повторно розгляне справу визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу. Про рішення ізраїльського інституту повідомив синкел у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ о. Юстин Бойко, один із ініціаторів листа із проханням визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу. Про це Львівському порталу повідомили у синоді єпископів УГКЦ.

Відповідь з національного меморіалу катастрофи і героїзму «Яд Вашем» у справі звернення щодо визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу надійшла 9 січня 2020 року.

«Справу митрополита Андрея можна повернути на повторний розгляд, якщо будуть отримані невідомі дотепер документи і свідчення, які по-новому висвітлюють діяльність митрополита в період німецької окупації», – йдеться у листі.

В УГКЦ зазначають, що у справі вивчення спадщини митрополита Андрея ми знаходимося на початковому етапі, адже до сих пір немає жодної окремої наукової інституції, яка б займалася цим питанням.

Як відомо, цього року виповнюється 155 років від дня народження праведного митрополита Андрея. Радянські служби безпеки утримували цілі департаменти, яка десятиліттями працювали над очерненням постаті митрополита Андрея, адже прекрасно розуміли, що він є символом не тільки УГКЦ, але й символом незалежної України. А тому, потрібно буде ще дуже багато часу, щоб належно пізнати і осмислити його спадщину.

Праведники народів світу – це почесне звання присуджується Державою Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення, на території Європи, окупованій нацистами.

Україна займає четверте місце за кількістю праведників після Польщі, Нідерландів та Франції. Загалом більше двох з половиною тисяч українців, отримало це почесне звання.

Андрей Шептицький – найбільш поважний діяч греко-католицької церкви. Був відомим реформатором церкви, та це далеко не єдина його заслуга перед українським народом. Він розвивав кожну сферу суспільного життя українців, причіплював Україні європейські цінності. Походив з однієї з найбільш знаних у Львові родин – графів Шептицьких. Разом з Папою Римським реформував УГКЦ, турбувався про освіту свого народу та був щедрим меценатом, не боявся політичних репресій та пророкував Україні успішне майбутнє.

Як відомо, Митрополита Андрея Шептицького не раз висували на звання «Праведника народів світу» – за його заслуги перед єврейським народом у часи нацистської окупації. Він був чи не єдиним українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і особисто врятував 150 євреїв, переважно дітей, від знищення німцями.У своїх посланнях Митрополит виступав проти переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і нацистському керівництву.

За ініціативи владики євреям видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон. За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту Митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна Карського. Однак звання «Праведника народів світу» у митрополита немає досі.