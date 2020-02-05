У Львові створять громадську раду, яка збиратиме докази для визнання Андрея Шептицького Праведником народів світу

У Львові хочуть створити громадську раду зі збору нових доказів для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником народів світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми створимо в місті громадську раду зі збору нових доказів, які стосуються величі митрополита Шептицького. Щоб переконати «Яд Вашем», будемо залучати всіх небайдужих людей з усього світу», — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Під час зустріч із мером Львова посол Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном запропонував звернутись до спеціальної комісії центру пам’яті Голокосту «Яд Вашем», яка, власне, і займається присвоєнням цього звання, аби та повторно розглянула звернення та свіжонадані докази.

Зазначимо, що попередньо головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Звернення підтримав і президент України Володимир Зеленський. Втім, у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни.

Андрей Шептицький – найбільш поважний діяч греко-католицької церкви. Був відомим реформатором церкви, та це далеко не єдина його заслуга перед українським народом. Він розвивав кожну сферу суспільного життя українців, причіплював Україні європейські цінності. Походив з однієї з найбільш знаних у Львові родин – графів Шептицьких. Разом з Папою Римським реформував УГКЦ, турбувався про освіту свого народу та був щедрим меценатом, не боявся політичних репресій та пророкував Україні успішне майбутнє.

Як відомо, Митрополита Андрея Шептицького не раз висували на звання «Праведника народів світу» – за його заслуги перед єврейським народом у часи нацистської окупації. Він був чи не єдиним українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і особисто врятував 150 євреїв, переважно дітей, від знищення німцями.У своїх посланнях Митрополит виступав проти переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і нацистському керівництву.

За ініціативи владики євреям видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон. За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту Митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна Карського. Однак звання «Праведника народів світу» у митрополита немає досі.

Звання Праведника народів світу – найвища нагорода Держави Ізраїль, що надається неєвреям, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост.

Це звання висловлює вдячність Держави Ізраїль та єврейського народу тим небагатьом, хто допомагав євреям у найчорніші дні їхньої історії.

Протягом останніх 25 років надзвичайні та повноважні посли Держави Ізраїль в Україні вручили нагороди 2634 хоробрим українцям. Україна займає четверте місце за кількістю праведників після Польщі, Нідерландів та Франції.