Футболіст «Карпат» вибачився за фото з червоним прапором

21-річний півзахисник львівських «Карпат» Олексій Хахльов опублікував у своєму Instagram фото із червоним прапором, на якому зображений Володимир Ленін. Таким чином футболіст привітав із днем народження свою бабусю. Керівництво футбольного клубу не забарилось із реакцією і оголосило гравцеві «суворе попередження», пише Zaxid.net.

Сканадальне фото Хахльов опублікував в Instagram 1 травня. На фото Хахльов стоїть поруч зі своєю бабусею, обоє тримають червоний прапор зі зображенням Володимира Леніна та написом «Лучшему животноводу – победителю социалистического соревнования». На фото був підпис російською мовою: «С Днем рождения, главный командир!». Цим фото футболіст привітав свою бабусю із 76-річчям.

Однак після того, як під фото з’явились кілька десятків коментарів із обуренням комуністичною символікою, футболіст його видалив. До слова, Олексій Хахльов має в Instagram 17,3 тис. підписників.

На витівку свого гравця відреагувало керівництво ФК «Карпати». У короткому повідомленні на своєму сайті клуб повідомив, що футболіст отримав попередження та вибачився за свою поведінку.

«Футбольний клуб «Карпати» вважає неприпустимим розміщення будь-яких світлин, де гравці клубу позують на фоні чужорідної символіки. Олексій Хахльов, який дозволив собі негідний вчинок, був попереджений та проінформований про більш серйозні санкції у разі повторення подібного. Футболіст – публічна особа, що не має права навіть у соціальних мережах завдавати шкоди репутації клубу», – йдеться в офіційному повідомленні «Карпат».

Клуб пообіцяв провести виховні розмови з гравцями команд усіх вікових категорій «щодо неприпустимості подібних вчинків».

«Сам футболіст, відомий патріотичною позицією, визнав свою провину: «Бувають жарти доречні й недоречні. Моє останнє розміщене фото саме з розряду недоречних жартів. Прошу вибачення у всіх, кого цим образив». Футбольний клуб «Карпати» приносить щирі вибачення уболівальникам за поведінку гравця», – додали у клубі.

Олексій Хахльов народився в Острозі на Рівненщині. У 2019 році у складі збірної України U-20 він став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі. 27 січня 2020 року з Олексієм Хахльовим підписали контракт львівські «Карпати». У команді Хахльов виступає під 8-м номером. Термін дії угоди клубу з гравцем розраховано на два з половиною роки.

Як повідомляв Львівський портал, 13 лютого 2020 року Львівська міськрада вирішила прийняти ФК «Карпати» у комунальну власність.

Як писав Львівський портал, останнім часом ФК «Карпати» покинули вже дев’ятеро футболістів через борги із зарплати.

При цьому керівництво футбольного клубу планувало провести масштабну реконструкцію стадіону «Україна». Тут мав з’явитись реабілітаційний центр, спортивна школа, готелі і ресторан. Питання щодо надання ТзОВ «Клуб професійного футболу «Карпати» більше 8 га землі під стадіоном і довкола нього сесія Львівської міськради розглядала наприкінці січня, однак депутати провалили голосування.

Нагадаємо, футбольний клуб «Карпати» створили у Львові у 1963 році. Це єдиний клуб за всю історію Кубка СРСР, що виграв трофей, виступаючи не у вищій лізі.