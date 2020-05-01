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У Нацбанку прогнозують, що у другому кварталі року рівень безробіття зросте до 12%

Вероніка Рой

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У другому кварталі 2020 року рівень безробіття через запровадження карантину зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі. Про це йдеться у Інфляційному звіті Нацбанку, передає Економічна правда.

 

За оцінкою НБУ, запровадження карантину, яке припало на другу половину березня, не мало значного впливу на рівень безробіття в 1 кварталі.

«Натомість у другому кварталі рівень  безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі», – підкреслили у регуляторі.

У Нацбанку пояснили, що така оцінка ґрунутується на прогнозі щодо спаду реального ВВП у другому кварталі та на результатах соцопитувань про кількість осіб, які раніше працювали але втратили роботу через запровадження карантинних заходів.

«Водночас оцінки скориговано на припущення про певне розширення штату на підприємствах, які зіткнулися з підвищеним попитом на свої товари та послуги, а також, що частина тих, хто втратив роботу чи був у її пошуках до запровадження карантину, відмовиться від намірів знайти роботу та вибуде з робочої сили», – йдеться в Інфляційному звіті.

Нацбанк з посиланням на дані порталу Work.ua повідомляє, що кількість нових вакансій за перші п’ять тижнів карантину зменшилася удвічі.

«Найбільше кількість нових вакансій знизилася в секторах, що сильніше постраждали від запровадження карантину: у сфері послуг, роздрібній торгівлі. Однак на тлі загального погіршення економічної ситуації й зростання невизначеності попит на робочу силу знизився і в інших секторах.

Найменше кількість вакансій знизилася зокрема у сфері ІТ, найбільш пристосованої до роботи в дистанційному режимі (частка дистанційно працюючих у цій сфері зросла з 10% до 90%), і в сільському господарстві через традиційне підвищення попиту на робочу силу в період посівної кампанії», – йдеться в Інфляційному звіті.

У НБУ прогнозують, що разом із відновленням економіки у 2021 році заробітні плати знову зростатимуть, а рівень безробіття поступово повернеться до докризових 8-9%. Очікується, що споживчі настрої повністю відновляться, а приватне споживання у 2021-2022 роках зростатиме темпами 5-7% на рік.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині побільшало безробітних. Станом на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей.

Під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Додамо, в Україні на період карантину розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

 

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