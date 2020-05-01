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Поліція відкрила справу через вихід Черкас з карантину

Ольга Денисяка

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень вчора ухвалила міська влада, воно суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Черкаської області.

 

Зазначається, що вчора виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про відкриття перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

У поліції повідомили, що таке рішення суперечить постанові уряду про запобігання поширенню коронавірусу, але міська влада все одно відмовляється його скасувати.

«Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом прийнятого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень», – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог  – притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

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