За добу найбільше хворих на COVID-19 виявили у Львові. Карта поширення по районах області

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 430 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, за останню добу на Львівщині були проведені 233 дослідження методом ПЛР. У 25 людей вони показали позитивні результати. Станом на 30 квітня в області лабораторно підтверджені 430 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський райони. Найменше хворих – у Трускавці, Старосамбірському та Перемишлянському районах.

Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 278 випадків (+13 випадків);

Пустомитівського району – 55 випадків (+3 випадки);

Жовківського району – 30 випадків (+2 випадки);

Яворівського району – 13 випадки (+ 0 випадків);

м. Дрогобич – 8 випадків (+ 0 випадків);

Городоцький райн – 8 випадків (+ 0 випадків);

Миколаївського району – 9 випадків ( +3 випадки);

Стрийського району – 7 випадків (+ 0 випадків);

м.Червоноград – 5 випадків (+ 0 випадків);

Кам’янко-Бузького району – 4 випадки (+ 0 випадків);

Буського району – 3 випадки (+2 випадки);

Мостиського району – 3 випадки (+ 0 випадків);

Перемишлянського району – 2 випадки (+ 0 випадків);

Старосамбірського району – 2 випадки (+ 0 випадків);

м.Трускавець – 1 випадок (+ 0 випадків).

Також на Львівщині зафіксували 14 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 10 випадків та по одній смерті – у Жовківському, Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Останньою жертвою COVID-19 став 70-річний житель Львова. Побороти коронавірус вдалося 77 жителям області.

Зазначимо, з початку року у заклади охорони здоров’я м. з підозрою на COVID-19 звернулись 2176 осіб, за останню добу – 49 осіб.

На сьогодні госпіталізовано у Львівську обласну інфекційну лікарню 366 особи, на амбулаторному лікуванні перебуває 1461 осіб. Загалом виписані 260 осіб. На стаціонарному лікуванні залишаються 105 осіб. В реанімаційному – 6 осіб. До апарату штучної внетеляції легень підключена одна людина.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу у Давидові, що у Пустимитівсьому районі, село закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня на Давидів очікує дезінфекція спецслужбами зі Львова.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.