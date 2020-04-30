У Львові врешті відновлюють роботу кабінету перевірки водіїв на стан сп’яніння

У Львові в першій половині травня відновить роботу кабінету в якому перевірятимуть водіїв на стан сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

За даними відомства, голова Львівської облдержадміністрації підписав розпорядження про виділення 1 млн грн. з обласного бюджету для відновлення роботи спеціалізованого кабінету для проведення медичних оглядів водіїв на виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Кабінет запрацює на базі Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень, що на вулиці Кульпарківській,95.

«Певний час не було розуміння позиції Львівської міської ради щодо спів фінансування цього кабінету. Голова ОДА скерував відповідного листа щодо співфінансування на 1 млн з міського бюджету, на що міський голова дав згоду. Відтак протягом кількох робочих днів мають вжити всіх управлінських рішень для відновлення роботи кабінету», – розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За попередніми підрахунками, на утримання кабінету для проведення медичних оглядів водіїв до кінця цього року необхідні кошти в сумі 3,5 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові вимагають відновити кабінет перевірки водіїв на стан сп’яніння.

Колишній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський планував відновити у Львові діяльність кабінетів освідування для огляду водіїв на стан сп’яніння.

Додамо, що на сайті Єдиної системи електронних петицій зареєстрували петицію до Львівської облради під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».

Також у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень (наркодиспансер) зверталися до Львівської облради, щоб у бюджеті заклали фінансовий ресурс для відновлення цілодобового кабінету освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.