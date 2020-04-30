На Львівщині за порушення карантину оштрафують водія автобуса

У середу, 29 квітня, правоохоронці склали адмінпротокол на водія рейсового автобуса «Рава Руська – Львів», який під час карантину перевозив людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці отримали повідомлення від жінки-медика про порушення правил пасажирських перевезень під час карантину водієм рейсового автобуса сполученням «Рава Руська – Львів».

Співробітники Жовківського відділення поліції, під час перевірки, встановили обставини події, а також особу водія – 38-річного мешканця Городоцького району. На нього складено протокол про порушення карантину.

Нагадаємо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Як відомо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Станом на 14 квітня у Львівській області правоохоронці склали 450 адмінпротоколів на порушників карантину. Найбільше штрафів наклали на людей, що гуляли в парках, на підприємців, які працювали попри карантинні обмеження, та на осіб, що гуляли без захисних масок.

За процедурою, поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штафувати особу, чи ні.