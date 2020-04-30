На Львівщині за 25 мільйонів євро розбудують три пункти пропуску

На Львівщині реконструюють пункти пропуску «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець». Їх розбудують за 25 мільйонів євро кредиту від Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

29 квітня уряд розблокував використання кредиту 100 млн євро від Республіки Польщі. У рамках договору Держмитслужба отримає 25 млн євро на ремонт трьох пунктів пропуску.

Зокрема, збудують піший перехід в пункті пропуску «Рава-Руська». Також буде реконструйовано пункт пропуску «Шегині». Крім того, передбачено будівництво ділянки для легкового автотранспорту й автобусів у «Краківці».

Нагадаємо, з 7 квітня на Львівщині працює лише пункт пропуску – Краківець.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись понад 83 000 громадян.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП «Гребенне–Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Також на ПП «Краківець» організовували автобуси і просили 50 злотих за 300 метрів кордону. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».