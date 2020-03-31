ОСТАННІ НОВИНИ

Укрзалізниця безкоштовно возитиме медиків

Ольга Денисяка

|

З 31 березня Укрзалізниця перевозитиме медичних працівників службовими поїздами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

 

«Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним», – повідомили в Укрзалізниці.

Так, підставою для проїзду є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі. Обов’язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Зазначається, що розклад руху службових поїздів Укрзалізниця надаватиме органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ.

Львівський портал повідомляв, що з 18 березня на території Львівщини заборонили пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях. Втім для того, аби медики і працівники спецслужб могли доїхати на роботу, запустили спеціальні рейси.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...