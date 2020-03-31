Укрзалізниця безкоштовно возитиме медиків

З 31 березня Укрзалізниця перевозитиме медичних працівників службовими поїздами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

«Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним», – повідомили в Укрзалізниці.

Так, підставою для проїзду є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі. Обов’язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Зазначається, що розклад руху службових поїздів Укрзалізниця надаватиме органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ.

Львівський портал повідомляв, що з 18 березня на території Львівщини заборонили пасажирські перевезення у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученнях. Втім для того, аби медики і працівники спецслужб могли доїхати на роботу, запустили спеціальні рейси.