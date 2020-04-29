Лідер гурту «МЕРІ» запрошує на «безпечний концерт»

Сьогодні, 29 квітня, лідер рок-гурту «МЕРІ» Віктор Винник, розпочне онлайн-виступ для всіх, хто залишається вдома. Трансляція відбудеться в рамках проекту «Безпечний концерт», повідомили Львівському порталу організатори заходу.
Окрім найвідоміших пісень «МЕРІ» , до виступу увійдуть і нові роботи із 5-го ювілейного альбому «Снайпери-амури» над яким гурт працював більше чотирьох років.
«Я не скажу, що у мене була задумка, яким має бути альбом. Це просто фрагменти мого життя і життя людей, причетних до його створення. Багато пісень уже отримали хороші відгуки у слухачів», – поділився фронтмен гурту Віктор Винник.
Долучитись до онлайн-коцерту можна у Facebook та на телеканалі NTAchannel та Наживо-TV, а також у соцмережах Віктора Винника та гурту «МЕРІ» .
Початок онлайн концерту о 21:00.
Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. На цей час скасовано усі масові розважальні заходи.
Андріяна Баланда