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Лідер гурту «МЕРІ» запрошує на «безпечний концерт»

Андріяна Баланда

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Сьогодні, 29 квітня, лідер рок-гурту «МЕРІ» Віктор Винник, розпочне онлайн-виступ для всіх, хто залишається вдома. Трансляція відбудеться в рамках проекту «Безпечний концерт», повідомили Львівському порталу організатори заходу.

 

Окрім найвідоміших пісень «МЕРІ» , до виступу увійдуть і нові роботи із 5-го ювілейного альбому «Снайпери-амури» над яким гурт працював більше чотирьох років.

«Я не скажу, що у мене була задумка, яким має бути альбом. Це просто фрагменти мого життя і життя людей, причетних до його створення. Багато пісень уже отримали хороші відгуки у слухачів», – поділився фронтмен гурту Віктор Винник.

Долучитись до онлайн-коцерту можна у Facebook та на телеканалі NTAchannel та Наживо-TV, а також у соцмережах Віктора Винника та гурту «МЕРІ» .

Початок онлайн концерту о 21:00.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. На цей час скасовано усі масові розважальні заходи.

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