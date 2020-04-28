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У Києві попри карантин працює ресторан нардепа Тищенка

Соломія Головіна

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Під час карантину ресторан нардепа «Слуги народу» Миколи Тищенка відвідують відомі в політичних колах люди. Про це повідомляє УП з посиланням на розслідування Bihus info.

 

«Карантин – не для всіх! Поки звичайні громадяни сидять вдома, а звичайні бізнесмени несуть збитки, ресторан «Велюр» нардепа Миколи Тищенка продовжує працювати. І приймають тут «особливих» гостей: народних депутатів, бізнесменів, «кварталівців» та партнерів Коломойського», – наголошують журналісти у розслідуванні.

До столичного ресторану «Велюр», власником якого є Тищенко, приїжджали нардепи Антон Яценко та Олександр Кабанов, Віталій Кисіль (працює в «Метінвест» олігарха Рината Ахметова) та інші.

Згодом нардеп Яценко запевняв журналістам, що він давно не відвідує ресторани і не заходив у «Велюр».

Кабанов, навпаки, сказав, що був у ресторані, проте заходив «до свого друга Колі» (Тищенко, – ред.).

Журналісти намагалися забронювати столик, проте їм у ресторані відповіли, що заклад зачинений на карантин.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні ще з 12 березня запровадили карантин. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. Через карантинні заходи все ще залишаються закритими ТРЦ, ресторани, кафе, спортзали, салони краси, нічні клуби тощо.

Фото: 5 канал

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