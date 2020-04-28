Понад 70% українців на травневі свята планують бути вдома, – опитування

На травневі свята 74% українців планують бути вдома. Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-24 квітня 2020 року, передає Львівський портал.

Натомість 17% українців мають намір зайнятися домашнім господарством, 8% хочуть відвідати рідних, близьких. Ще 5% плануютьпровести час з друзями, чи знайомими, 1% – поїхати в подорож країною.

«Про бажання зайнятися домашнім господарством відносно частіше говорили мешканці Заходу та Центру, жителі сіл. Відвідати рідних та близьких більше хочуть молодші, чоловіки та більш забезпечені респонденти», – зазначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність становить 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення опитування 24-25 квітня 2020 року.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Додамо, в Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Інфографіка: Соціологічна група «Рейтинг»