Лише 15% українців вважають, що ситуація з коронавірусом покращується, – опитування

В Україні 15% громадян вважають, що ситуація з коронавірусом в державі покращується. Такі результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 24-24 квітня 2020 року, передає Львівський портал.

Натомість 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% – що не змінюється.

«Лише 15% вважають, що вона покращується. Чим частіше люди слідкують за новинами, тим більша у них впевненість, що ситуація з коронавірусом погіршується», – зазначають соціологи.

Згідно із результатами опитування, 68% українців часто слідкують за новинами про коронавірус, 19% роблять це інколи, 9% – рідко. 5% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку, жінки та бідніші опитані.

61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні.

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«14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими. За останні два тижні показники не змінилися, водночас, за місяць кількість респондентів, які вважають дії влади м’якими зменшилась майже вдвічі. Відносно частіше як жорсткі обмежувальні заходи оцінювали мешканці Сходу, чоловіки та молодші опитані та ті, хто менше, або ж взагалі не цікавиться новинами про коронавірус», – йдеться у повідомленні Соціологічної групи «Рейтинг».

Попри карантин, 29% опитаних зазначили, що виходять з дому декілька разів на день, 23% – один раз на день.

«Водночас 37% заявили, що виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити. За останні два тижні помітно зросла кількість тих, хто виходить з дому частіше, зокрема кількість респондентів, які виходять кілька разів на день зросла з 19 до 29%. Частіше перебувають вдома жінки, найстарші та найбідніші опитані. Водночас, чим менше респонденти дивляться новини, тим частіше виходять з дому під час карантину», – додають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність становить 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення – 24-25 квітня 2020 року.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Додамо, в Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

Інфографіка: Соціологічна група «Рейтинг»