Уряд виділив 6 млрд грн для допомоги по безробіттю. Як розподілять кошти?

На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Про це інформує пресслужба Кабміну.

Так, Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів.

«Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша – це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга – допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця», – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

допомоги по безробіттю – 1,277 млрд грн;

підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 грн.;

допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;

виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше;

допомоги по частковому безробіттю – 4,723 млрд грн;

виплати суб’єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

Як писав Львівський портал, зараз допомогу по безробіттю отримують понад 300 тисяч українців. Її розмір становить від 1000 до 8408 грн.

Зауважимо, що на час коронавірусного карантину українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, будуть виплачувати допомогу по безробіттю.

Служба зайнятості під час карантину запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на середину квітня без роботи залишилися більше 18 500 мешканців Львівщини. Найбільше безробітних – це люди віком від 45 років, також суттєво зросла частка безробітних старшого віку (55-59 років).