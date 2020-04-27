COVID-19 на Львівщині: які райони лідирують за кількістю хворих?

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 358 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, за останню добу на Львівщині були проведені 69 досліджень методом ПЛР. У 10 людей вони показали позитивні результати. Станом на 21 квітня в області лабораторно підтверджені 358 випадків захворювання на COVID-19.

Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський район. Найменше хворих – у Трускавці та Буському районі.

Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 240 випадків;

Пустомитівського району – 40 випадків;

Жовківського району – 24випадки;

Яворівського району – 9 випадків;

м. Дрогобич – 8 випадків;

Стрийського району – 7 випадків;

Миколаївського району – 6 випадків;

м.Червоноград – 5 випадків;

Кам’янко-Бузького району – 4 випадки;

Мостиського району – 3 випадки;

Перемишлянського району – 2 випадки;

Городоцького району – 2 випадки;

Старосамбірського району – 2 випадки;

Буського району – 1 випадок;

м.Трускавець – 1 випадок.

Також на Львівщині зафіксували 12 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 8 випадків та по одній смерті – у Жовківському, Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Останніми жертвами COVID-19 стали 60-річна мешканка Яворівського району та житель Мостищини. Побороти коронавірус вдалося 39 жителям області.

Зазначимо, з початку року у заклади охорони здоров’я м. з підозрою на COVID-19 звернулись 2060 осіб, за останню добу – 41 особа.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.