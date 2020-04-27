COVID-19 на Львівщині: які райони лідирують за кількістю хворих?

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 358 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Так, за останню добу на Львівщині були проведені 69 досліджень методом ПЛР. У 10 людей вони показали позитивні результати. Станом на 21 квітня в області лабораторно підтверджені 358 випадків захворювання на COVID-19.
Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський район. Найменше хворих – у Трускавці та Буському районі.
Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 240 випадків;
- Пустомитівського району – 40 випадків;
- Жовківського району – 24випадки;
- Яворівського району – 9 випадків;
- м. Дрогобич – 8 випадків;
- Стрийського району – 7 випадків;
- Миколаївського району – 6 випадків;
- м.Червоноград – 5 випадків;
- Кам’янко-Бузького району – 4 випадки;
- Мостиського району – 3 випадки;
- Перемишлянського району – 2 випадки;
- Городоцького району – 2 випадки;
- Старосамбірського району – 2 випадки;
- Буського району – 1 випадок;
- м.Трускавець – 1 випадок.
Також на Львівщині зафіксували 12 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 8 випадків та по одній смерті – у Жовківському, Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Останніми жертвами COVID-19 стали 60-річна мешканка Яворівського району та житель Мостищини. Побороти коронавірус вдалося 39 жителям області.
Зазначимо, з початку року у заклади охорони здоров’я м. з підозрою на COVID-19 звернулись 2060 осіб, за останню добу – 41 особа.
Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Вероніка Рой