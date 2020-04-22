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За тиждень в Україні кількість офіційних безробітних зросла на майже 30 тисяч

Вероніка Рой

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За минулий тиждень, з 13 до 17 квітня, в Україні кількість зареєстрованих безробітних зросла на 29,9 тисяч осіб. Про це повідомила Державна служба зайнятості у відповідь на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Таким чином, за підрахунками Державна служби зайнятості, на сьогоні в Україні кількість офіційно безробітних становить 411 тисяч людей.

Загалом із початку карантину (з 12 березня до 17 квітня) статус безробітного отримали 101,5 тисяч осіб. В середньому за день кількість нових зареєстрованих безробітних збільшувалася на 6 тисяч осіб.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині побільшало безробітних. Станом на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей.

Нагадаємо, під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Додамо, в Україні на період карантину розмір мінімальної допомоги по безробіттю підвищено з 650 грн до 1 000 грн.

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