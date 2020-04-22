На Городоччині погасили торф’яну пожежу

Вогнеборці ліквідували торф’яну пожежу у с. Піски Городоцького району. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що 21 квітня о 08:46 год. до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Піски Городоцького району. Пожежу вдалось локалізувати о 16:20 та ліквідувати о 18:09.

Вогнем знищено торф окремими осередками на площі 1200 кв.м.

До ліквідації загорання було залучено 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре звертається до мешканців області бути обережними у поводженні з вогнем на відкритій території, зокрема дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи поблизу торфовищ.

Рятувальники зазначають, що торф’яні пожежі відрізняються від решти пожеж тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. Торф горить повільно на всю глибину його залягання. Такі пожежі часто охоплюють великі площі і важко піддаються гасінню, коли горить шар торфу значної товщини. Торф може горіти в усіх напрямках, незалежно від напрямку і сили вітру, а під ґрунтом він горить навіть під час помірного дощу.

У зв’язку з цим, для їх ліквідації потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін.

Як наголошують вогнеборці, торф’яні пожежі небезпечні раптовими проривами вогню з-під землі і тим, що їх край не завжди помітний. Під загрозою опиняються не лише компоненти екосистеми, а й домівки людей, які межують із торф’яними полями. Запобігти торф’яним пожежам завжди легше, ніж їх загасити.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт 2339, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України: для палії сухої трави штрафи підвищено у 18 разів. Закон передбачає збільшити штрафи від 30 600 грн до 61 200 грн. Через декілька днів президент Володимир Зеленський підписав документ.

Як повідомляв Львівський портал, через підпали у парку «Знесіння» у Львові вигоріло 4 га заповідної зони.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.

Фото: ДСНС Львівщини