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На Великдень у Львівській області зафіксували 24 пожежі сухої трави

Соломія Головіна

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На Львівщині минулої доби, 19 квітня, зареєстрували 24 пожежі сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Протягом минулої доби рятувальники здійснили 24 виїзди на пожежі сухої трави загальною площею близько 2 га. Мешканці області продовжують спалювати суху траву на присадибних ділянках, дачах, а також під час відпочинку в лісопаркових зонах.

Так, зокрема вогнеборці боролись із пожежами сухої трави у таких районах: Сокальському, Стрийському, Бродівському, Пустомитівському, Буському, Жовківському, Городоцькому, Яворівському, Мостиському, Радехівському, Старосамбірському, Турківському, Золочівському, а також у містах: Львів, Миколаїв, Червоноград, Радехів.

Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре нагадує про заборону спалювання сухостою.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт 2339, який посилює відповідальність за спалювання сухої рослинності в екосистемах України: для палії сухої трави штрафи підвищено у 18 разів. Закон передбачає збільшити штрафи від 30 600 грн до 61 200 грн. Через декілька днів президент Володимир Зеленський підписав документ.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно через підпали у парку «Знесіння» у Львові вигоріло 4 га заповідної зони.

У 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.

 

Фото: ДСНС Львівщини

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