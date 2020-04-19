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У МОЗ переконані, що стрибок захворюваності на коронавірус стався після Вербної неділі

Вероніка Рой

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У Міністерстві охорони здоров’я пов’язують зростання кількості інфікованих коронавірусом в останні дні з тим, що багато українців проігнорували рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю, а також зі збільшенням кількості тестувань. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 19 квітня, передає Громадське.

 

«Багато хто не дотримався наших рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю і не відвідувати богослужіння. У зв’язку з цим прояви були на четвертий-п’ятий день після того, як люди інфікувалися, і ми побачили відразу ріст захворюваності на коронавірус», — зазначив міністр.

Крім того, за його словами, останнім часом медики збільшили кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. За його словами, раніше на день було близько тисячі, а зараз близько п’яти тисяч таких тестувань. Тому і виявлять більшу кількість інфікованих.

Як інформував Львівський портал, незважаючи на заклики священнослужителів різних конфесій дивитись онлайн-богослужіння та освячувати вербу свяченою водою вдома, частина львів’ян все-таки прийшла у храми міста, аби помолитися і посвятити базьку. При цьому люди стояли надворі та дотримувались дистанції одне між одним під наглядом поліції.

Нагадаємо, в Україні коронавірусний антирекорд зафіксували 17 квітня. Тоді за добу захворіла 501 людина.

Додамо, що станом на 9:00 год. 19 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 5 449  людей. Із них 141 особа померла, ще 347 українців встигли одужати.

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