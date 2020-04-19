Коронавірус на Львівщині: 245 хворих, 10 померлих, ще 19 одужали

Станом на ранок на Львівщині підтверджено 245 випадків корона вірусноїнфекції. Протягом останньої доби COVID-19 виявили у ще 24 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«У 245 пацієнтів позитивний результат тесту на коронавірус, з них 10 осіб померли. 19 пацієнтів одужали», – йдеться у повідомленні.

Як повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко,у період з 23:00 год 18 квітня по 8:30 год 19 квітня у Льввській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулася ще 13 осіб. Пацієнти з міста Львів та Пустомитівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 89 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості, у 13-ти пацієнтів стан важкий. Пацієнтів на апараті штучної вентиляції легень немає.

На самоізоляції знаходяться 867 осіб. За увесь час виписано – 200 пацієнтів. Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 1159 людей, з яких у 820 пацієнтів не підтвердили діагноз «коронавірус». Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 118 осіб.

Нагадаємо, станом на 18 квітня Львівщині діагноз «коронавірус» було лабораторно підтверджено у 221 людини. Також станом на вчора коронавірусна інфекція забрала життя 8 жителів Львівської області. Останньою жертвою COVID-19 став 66-річний військовий із Яворівського району.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Берника