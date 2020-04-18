Коронавірусом заразився 221 мешканець Львівщини

Станом на ранок суботи, 18 квітня, коронавірус на Львівщині лабораторно підтвердили ще у 18 осіб. Загалом COVID-19 підхопила 221 людина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Станом на 08:00 год. суботи, 18 квітня, на Львівщині підтвердили 221 випадок інфікування коронавірусом. За минулу добу лабораторії у Львові провели 193 ПЛР-тести, із них 18 виявились позитивними.

Коронавірусна інфекція забрала життя 8 мешканців Львівської області. Останньою жертвою COVID-19 став 66-річний військовий із Яворівського району.

Побороти коронавірус вдалося вже 11 жителям області.

Зазначимо, що станом на п’ятницю, 17 квітня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 203 мешканців області, найбільше хворих було у Львові.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.