Епіфаній отримав Благодатний вогонь. Через карантин його не роздаватимуть вірянам

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрів у Києво-Видубицькому Михайлівському монастирі столиці Благодатний вогонь з Єрусалиму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПЦУ.

Вогонь було доставлено до Києва за сприяння авіакомпанії МАУ та посольства України в Ізраїлі.

Також у ПЦУ наголосили, що в зв’язку з карантинними обмеженнями роздача вогню вірянам не передбачена.

Довідка:

Благодатний вогонь – так називається вогонь у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього в Єрусалимському Храмі Воскресіння. Цей чин здійснює в каплиці Гробу Господнього Єрусалимський Патріарх. Коли апостол Петро дізнався про воскресіння Христове, одразу ж вирушив до Його гробниці і побачив світло на місці, де лежало тіло Ісуса. Відтак винесення вогню у Єрусалимі символізує вихід з Гробу «Світла Істинного» – воскреслого Спасителя Ісуса Христа.

Як відомо, у зв’язку із карантином і ПЦУ, і УГКЦ закликали українців залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

Під час великодніх богослужінь поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму по всій країні. Зокрема, у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Також Львівський портал інформував, що у Святогірській лаврі (Московський патріархат) на Донеччині натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок.

Нагадаємо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.