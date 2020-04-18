На Львівщині з‘явилося ще 40 підозр на COVID-19

На Львівщині з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 41 людина. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

Нові пацієнти – з міста Львів, міста Дрогобич, Пустомитівського та Буського районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 88 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості, у 16-ти пацієнтів стан є важкий. Жоден пацієнт не підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Також на самоізоляції знаходяться 859 осіб. За увесь час виписано – 199 пацієнтів.

Загалом на Львівщині за період карантину з підозрою на COVID-19 звернулася 1146 людей, з них у 820 пацієнтів не підтвердили діагноз «коронавірус». Станом на зараз в області з підозрою на коронавірус є 105 осіб.

На Львівщині діагноз «коронавірус» лабораторно підтвердили вже у 221 людини. Найбільше хворих є у Львові – 163 особи. Коронавірусна інфекція забрала життя 8 жителів Львівської області. Останньою жертвою COVID-19 став 66-річний військовий із Яворівського району.

Побороти коронавірус вдалося вже 11 жителям області.

В Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже більше 5000 людей. Спалах захворюваності є у Чернівецькій області і в Києві.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.