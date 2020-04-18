В Україні – 5106 хворих на коронавірус. Найбільше – у Чернівецькій області і в Києві

За останню добу в Україні на коронавірус захворіли ще 444 людини. Відтак станом на ранок суботи, 18 квітня, лабораторно підвтерджено 5106 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9:00 год. суботи, 18 квітня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 5106 людей. Із них 133 померли. Ще 275 українців встигли одужати.

Найбільше на коронавірус хворіють мешканці Чернівецької області та в Києві. На третьому місці за рівнем захворюваності опинилась Івано-Франківщина, на четвертому – Тернопільська. Найменше хворих фіксують у Луганській, Донецькій і Чернігівській областях.

Наразі коронавірусну хворобу виявили у:

Чернівецька область — 840 випадків (+81 випадок);

м. Київ — 770 випадків (+65 випадків);

Івано-Франківська область — 462 випадки (+35 випадків);

Тернопільська область — 366 випадків (+13 випадків);

Вінницька область — 319 випадків (+23 випадки);

Рівненська область — 283 випадки (+43 випадки);

Київська область — 280 випадків (+27 випадків);

Кіровоградська область — 234 випадки (+16 випадків);

Львівська область — 221 випадок (+18 випадків);

Житомирська область — 197 випадків (+20 випадків);

Закарпатська область — 166 випадків (+16 випадків);

Черкаська область — 141 випадок (+4 випадки);

Волинська область — 134 випадки (+12 випадків);

Запорізька область — 127 випадків (+9 випадків);

Одеська область — 106 випадків (+13 випадків);

Дніпропетровська область — 104 випадки (+15 випадків);

Сумська область — 82 випадки (+1 випадок);

Харківська область — 62 випадки (+6 випадків;

Херсонська область — 56 випадків (+5 випадків);

Полтавська область — 49 випадків (+8 випадків);

Хмельницька область — 41 випадок (+3 випадки);

Миколаївська область — 31 випадок (+9 випадків);

Донецька область — 14 випадків (+2 випадки);

Чернігівська область — 12 випадків (+0 випадків);

Луганська область — 9 випадків (+0 випадків).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Всі дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 18 квітня до ЦГЗ надійшло 1189 підозр на COVID-19, загалом із початку 2020 року – 16 637 підозр.

Нагадаємо, станом на 17 квітня коронавірус в Україні підхопили 4662 людини. У цей день в країні з’явився перший антирекорд – захворіла 501 особа.

На Львівщині COVID-19 лабораторно підтвердили уже у 221 людини. Померли від коронавірусної інфекції 8 осіб.