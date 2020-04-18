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На Львівщині до медиків з підозрою на COVID-19 звернулися ще 22 людей

Вероніка Рой

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Протягом дня у Львівській областіз підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 22 осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

 

За її словами, нові пацієнти – з міста Львів, Пустомитівського, Дрогобицького районів.

Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 86 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості, у 15-ти пацієнтів стан є важкий. Пацієнтів, які підключені до апарату штучної вентиляції легень, немає.

На самоізоляції знаходяться 820 осіб. За увесь час виписано 199 пацієнтів.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 1105 людей, з яких у 820 осіб не підтвердили діагноз «коронавірус».

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 64 особи.

На Львівщині діагноз «коронавірус» лабораторно підтвердили вже у 221 людини. Найбільше хворих є у Львові – 163 особи. Коронавірусна інфекція забрала життя 8 жителів Львівської області. Останньою жертвою COVID-19 став 66-річний військовий із Яворівського району.

Побороти коронавірус вдалося вже 11 жителям області.

В Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже більше 5000 людей. Спалах захворюваності є у Чернівецькій області і в Києві.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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