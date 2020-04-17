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Коронавірус на Львівщині підозрюють ще у 19 людей

Наталя Дуляба

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Станом на вечір п’ятниці, 17 квітня, на Львівщині з’явилось ще 19 осіб, у яких медики підозрюють коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Із 20:00 по 22:30 год. п’ятниці, 17 квітня, до медиків звернулися ще 19 людей із підозрою на коронавірус. Пацієнти є зі Львова, Пустомитівського, Жовківського, Радехівського і Перемишлянського районів.

Зараз на Львівщині із підозрою на COVID-19 є 101 особа. Лабораторно коронавірус підтвердили уже у 203 мешканців області, найбільше хворих – у Львові.

Коронавірусна інфекція забрала життя 8 жителів Львівської області. Останньою жертвою COVID-19 став 66-річний військовий із Яворівського району.

Побороти коронавірус вдалося вже 11 жителям області.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Як писав Львівський портал, станом на 17 квітня коронавірус в Україні підхопили 4662 людини. За останню добу в країні з’явився перший антирекорд – захворіла 501 особа.

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