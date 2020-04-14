Зеленський озвучив, коли очікувати піку епідемії коронавірусу в Україні

Україна очікує на прибуття трьох літаків, які продовжують доставляти засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Наступного тижня заплановано прибуття ще 8 літаків із цінними вантажами. Про це під час відеозвернення до українців, 14 квітня, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Також він повідомив, що пік епідемії в Україні очікується на 20 числа квітня.

Аналізуючи статистику захворілих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не сталося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Маємо чітко усвідомити: розслаблятися зарано, розслаблятися – небезпечно. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий, визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня. Тому вкотре закликаю вас залишатися вдома на Великодні свята», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того він підтвердив інформацію про хворих і померлих священнослужителів московського патріархату у Києво-Печерській лаврі.

«Я впевнений, ви знаєте про ситуацію у Києво-Печерській лаврі. Наразі на території монастиря підтверджено вже майже 100 захворілих на коронавірус. І на жаль, є два летальних випадки», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Як писав Львівський портал, у Києво-Печерській лаврі виявили більше 90 хворих на коронавірус. Через це святиню закрили на карантин. Двоє священнослужителів померло.

Також від коронавірусу помер 40-річний монах із Почаївської лаври.