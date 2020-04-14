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У Львові до Великодня закупили продуктові набори для потребуючих

Ольга Денисяка

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З нагоди Великодня у Львові закупили 4 600 комплектів продуктових наборів для малозабезпечених та осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У зв’язку з карантином, який впроваджено через поширення коронавірусної інфекції, цьогоріч вперше за 12 років довелось відійти від традиції спільного освячення великодніх продуктових наборів та великоднього сніданку, який організовували для найбільш незахищених мешканців Львова.

«Попри таку складну ситуацію, найвразливіші мешканці нашого міста не залишаться без продуктів: з нагоди Великодніх свят ми цього року закупили 4 600 наборів», – розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Галина Слічна.

Нагадаємо, що із бюджету Львова додатково виділять 800 тисяч на продукти для потребуючих.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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