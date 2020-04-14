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У Чорнобильській зоні вже одинадцятий день гасять пожежі

Соломія Головіна

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Станом на ранок 14 квітня у Чорнобильській зоні вогнеборці гасять пожежі на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

 

Як зазначається, відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг. Пожежною авіацією (3 літаки, 3 вертольоти) протягом 13 квітня здійснено 227 скидів (538 т. води).

Всього на території зони відчуження залучено 415 осіб та 98 од.техніки, з них від ДСНС понад 321 осіб та 66 од.техніки, в тому числі 3 літаки і 3 вертольоти.

Також зазначається, що радіаційний фон у Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Як повідомляв Львівський портал, масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні ще 4 квітня.

Поліція затримала палія, через якого у зоні ЧАЕС виник ще один осередок вогню. Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття погрузив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою.

Як відомо, Верховна Рада України 13 квітня збільшила штрафи за спалювання сухої трави, детальніше про це читайте тут.

Фото: ДСНС

 

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