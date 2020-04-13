ОСТАННІ НОВИНИ

ВООЗ закликала країни не поспішати зі скасуванням карантину

Наталя Дуляба

|

Країнам не потрібно поспішати зі скасуванням карантинних обмежень через COVID-19. Робити це варто поступово, при цьому враховуючи особливості коронавірусу. Про це сьогодні, 13 квітня, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Інтерфакс-Україна.

 

Гендиректор ВООЗ каже, що коронавірус поширюється світом дуже швидко. Відтак його спад відбувається набагато повільніше.

«Це означає, що заходи зі стримування потрібно знімати повільно», – наголосив Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, необхідно вживати заходів, виходячи з того, що вже відомо про коронавірус Covid-19, і «як він себе поводить».

Зазначимо, що цього тижня обмежувальні заходи послаблюють в Іспанії, що дозволить більшій кількості людей повернутися на роботу. Таке рішення прийняв іспанський прем’єр Педро Санчес, щоб спробувати врятувати економіку, яка потерпає від наслідків поширення Covid-19.

Іранська влада почала з суботи 11 квітня відновлювати роботу офісів урядових організацій після тижневого режиму суворої ізоляції.

Крім того, почати поетапне пом’якшення обмежень найближчим часом планують Чехія, Австрія, США і ФРН.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що послабити карантин в Україні можуть в середині травня, якщо до цього часу всі громадяни будуть дотримуватися встановлених обмежень.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»
Наталя ДУЛЯБА
Уляна Супрун: «Сподіваюсь, що Україна матиме план, а не просто дозволить усім вийти з карантину»

Колишня міністрка охорони здоров’я Уляна Супрун після своєї відставки не повернулася в США, де народилася і прожила біль...

Освячувати паску дома. Влада закликає храми Львівщини перейти на Великодень онлайн
Омелян ЩЕВЧУК
Освячувати паску дома. Влада закликає храми Львівщини перейти на Великодень онлайн

Духовенство Львівщини закликали вжити всіх заходів для унеможливлення поширення інфекції коронавірусу, зокрема, перейти ...

Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...