ВООЗ закликала країни не поспішати зі скасуванням карантину

Країнам не потрібно поспішати зі скасуванням карантинних обмежень через COVID-19. Робити це варто поступово, при цьому враховуючи особливості коронавірусу. Про це сьогодні, 13 квітня, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише Інтерфакс-Україна.

Гендиректор ВООЗ каже, що коронавірус поширюється світом дуже швидко. Відтак його спад відбувається набагато повільніше.

«Це означає, що заходи зі стримування потрібно знімати повільно», – наголосив Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, необхідно вживати заходів, виходячи з того, що вже відомо про коронавірус Covid-19, і «як він себе поводить».

Зазначимо, що цього тижня обмежувальні заходи послаблюють в Іспанії, що дозволить більшій кількості людей повернутися на роботу. Таке рішення прийняв іспанський прем’єр Педро Санчес, щоб спробувати врятувати економіку, яка потерпає від наслідків поширення Covid-19.

Іранська влада почала з суботи 11 квітня відновлювати роботу офісів урядових організацій після тижневого режиму суворої ізоляції.

Крім того, почати поетапне пом’якшення обмежень найближчим часом планують Чехія, Австрія, США і ФРН.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що послабити карантин в Україні можуть в середині травня, якщо до цього часу всі громадяни будуть дотримуватися встановлених обмежень.